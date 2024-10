Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Qırğızıstan müdafiə naziri general-leytenant Baktıbek Bekbolotovun dəvəti ilə bu ölkəyə rəsmi səfər edib.

Bu barədə Metbuat.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, səfər çərçivəsində general-polkovnik Z.Həsənovun bir sıra görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

