Bu gün bir ilk yaşana bilər

"Qalatasaray" UEFA Avropa Liqasının üçüncü turunda İsveçin "Elfsborg" komandasını qəbul edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə 18:30-da başlayacaq.

Azərbaycan azarkeşlərinin də maraqla gözlədiyi qarşılaşma ilə bağlı bəzi statistikaları təqdim edirik:

- "Qalatasaray" klubunun İsveç komandası ilə ilk Avropa kuboku qarşılaşması 1976-cı ilin sentyabrında AIK-ə qarşı olmuş və bu oyunda 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Lakin bundan sonra keçirilən altı qarşılaşmada qalib gələ bilməyib (2 bərabərlik, 4 məğlubiyyət).

- İsveç komandaları Avropa kuboklarında Türkiyə rəqibləri ilə keçirdikləri son beş səfər oyununda məğlub olmayıb (4 qələbə, 1 bərabərlik).

- UEFA Avropa Liqasında keçirdiyi son iki ev oyununu qazanan "Qalatasaray" bu turnirdə ardıcıl 3 və ya daha çox ev qələbəsi aldığı tək seriyanı 1992-ci ilin sentyabrından 1999-cu ilin dekabrına qədər yaşayıb (4 oyun). Okan Buruk "Galatasaray"ın başında ardıcıl üç Avropa Liqası ev qələbəsi alan ilk türk məşqçi olmaq istəyir.

- Avropa kuboklarında keçirdiyi son üç oyunun ikisini qazanan "Elfsborg" (1 məğlubiyyət), əvvəlki 23 qarşılaşmada qazandığı qələbə sayını bərabərləşdirib (2 qələbə, 6 bərabərlik, 15 məğlubiyyət).

- Bu mövsüm evində oynadığı tək Avropa Liqası oyununda PAOK-u 3-1 hesabı ilə məğlub edən "Qalatasaray" Avropa kuboklarında qrup mərhələsində keçirdiyi ilk iki ev oyununu qazandığı son mövsümü 2008/09 UEFA Kubokunda yaşamışdı (2-1 "Bellinzona", 1-0 "Olympiakos").

- Cari mövsüm Avropa kuboklarında ən çox qələbə qazanan iki komandadan biri "Elfsborg"dur (7 qələbə; digəri Vitoria Guimaraes), bu isə onların əvvəlki üç mövsümdə qazandıqları ümumi qələbə sayından çoxdur (2022/23: 0, 2021/22: 4, 2015/16: 3).

- UEFA Avropa Liqasının ilk iki həftəsində "Porto" ilə birgə ən çox dəqiq zərbə vuran iki komandadan biri "Qalatasaray"dır (16 zərbə), o cümlədən "Braga"nın (4.9 xG) ardınca ən yüksək gözlənilən qol dəyərinə sahibdir (4.8 xG).

- Yunus Akgün Avropa kuboklarının seçmə mərhələsi sonrası mərhələlərində Burak Yılmazdan (2012-ci ilin oktyabrından 2013-cü ilin martına qədər 6 oyunda) bəri ardıcıl 3 və ya daha çox oyunda qol atan ilk "Qalatasaray" futbolçusu olmaq üçün sahəyə çıxacaq.

- Bu mövsüm "Elfsborg" forması ilə Avropa kuboklarında ən çox qol töhfəsi verən futbolçu Michael Baidoo olub. O, bu müddət ərzində çıxış etdiyi 10 oyunda 7 qolda pay sahibi olub (4 qol, 3 asist).

- UEFA Avropa Liqasında keçirdiyi 14 oyunun yedisini qazanan Okan Buruk (2 bərabərlik, 5 məğlubiyyət) bu turnirdə ən çox qələbə qazanan türk məşqçiləri olan Aykut Kocaman (8 qələbə), Mustafa Reşit Akçay (8 qələbə) və Şenol Güneşin (8 qələbə) rekordlarına şərik olmaq istəyir.

