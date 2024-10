MEDİA ilə “Qarabağ” arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olundu - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin rəhbərliyi “Qarabağ” klubunun qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Agentliyin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov, “Qarabağ”ın baş direktoru Emrah Çəlikəl, İdarə Heyətinin üzvü Asif Əsgərov, baş məşqçi Qurban Qurbanov və mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Hacıyevin iştirakı ilə keçirilən görüşdə müxtəlif mövzularda fikir mübadiləsi aparılıb.

“Qarabağ”ın kommunikasiya üzrə fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması müzakirə olunub, bu sahədə Medianın İnkişafı Agentliyi ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri nəzərdən keçirilib.

Görüşün sonunda Əhməd İsmayılova “Qarabağ”ın forması təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.