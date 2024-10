​“WhatsApp” istifadəçilərin işini asanlaşdırdı - Tez tapılacaq

“WhatsApp” istifadəçilərin tətbiqdə axtarış etmələrini asanlaşdırmaq üçün yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya sayəsində istifadəçilər artıq kanallardakı məzmunları, sözləri və ya ifadələri asanlıqla axtara biləcəklər. İstifadəçilər yeni funksiyanın köməyi ilə istədikləri məzmunu və ya yeniləməni tez tapa biləcəklər. Məlumata görə, “WhatsApp” hazırda beta versiyasında yeni funksiyanı sınaqdan keçirir. Bildirilir ki, kanalda məzmununu asanlıqla axtarmaq imkanı məlumatlara sürətli çıxış əldə etmək istəyən istifadəçilərin işini asanlaşdıracaq.

Bildirilir ki, bu funksiyanı istifadəçilər də tələb edib.

