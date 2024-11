Orelyen Tçuameni “Real”ı tərk edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub rəhbərliyi sərfəli təklif gələrsə, fransalı yarımmüdafiəçini satmaq variantını nəzərdən keçirir. Futbolçunun “Real”la müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

Qeyd edək ki, Tçuameni bu mövsüm La Liqada 10 oyun keçirib və qol vurmayıb. Transfermarkt portalında onun qiyməti 100 milyon avrodur.

