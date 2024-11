İranın Gərmsar şəhərindən 5 kilometr şimal-şərqdə 4,6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ nəticəsində azı 9 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İRNA Agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə, zərərçəkənlər yüngül bədən xəsarəti alıblar. Zəlzələ nəticəsində şəhərin bəzi yerlərində işıq və internet kəsilib.

Zəlzələnin ocağı 35 kilometr dərinlikdə yerləşib.

