​"Qalatasaray" mümkünsüzü reallaşdırmaq istəyir - Çılğın həmlə

"Qalatasaray" "Napoli"dən icarəyə götürdüyü Viktor Osimheni birdəfəlik transfer etmək üçün hərəkətə keçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Football Arena"nın yutub kanalına Türkiyənin idman jurnalisti Ali Naci Küçük danışıb. O, öz mənbələrinə istinadən xəbər verib ki, "Qalatasaray” Viktor Osimheni transfer etmək üçün həmlə etmək istəyir. "Qalatasaray"ın bu transferi reallaşdırmaq imkanı az olsa da, klub şərtləri nəzərdən keçirmək istəyir. Transfermarkt məlumatlarına görə, Viktor Osimhenin hazırkı transfer dəyəri 75 milyon avrodur.

Futbolçu "Qalatasaray"da 7 oyun keçirib. Osimhen bu matçlarda 4 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

