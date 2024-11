"Nürnberq" klubunun baş məşqçisi Miroslav Kloze Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emrelinin "Hamburq"la oyunundakı çıxışından razı qalmadığını bildirib.

Metbuat.az "Bild" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Kloze 27 yaşlı hücumçunun oyunun bəzi məqamlarında kifayət qədər çeviklik göstərmədiyini və topla daha çox çalışmalı olduğunu vurğulayıb.

Qeyd edək ki, matç 1:1 hesabı ilə nəticələnib. "Nürnberq"in yeganə qolunu 63-cü dəqiqədə Mahir Emreli vurub.

