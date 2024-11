İsveç milli komandası UEFA Millətlər Liqasının C Divizionunda Azərbaycan millisinə qarşı oyuna zədələr səbəbindən itkilərlə çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçin heyətində müdafiəçi Lüdviq Auqustinsson dizindən aldığı zədə, qapıçı Robin Olsen isə kəllə-beyin travması səbəbindən matçı buraxacaq. Auqustinsson Belçikanın “Anderlext” klubunda, Olsen isə “Malmö”də çıxış edir.

Qeyd edək ki, İsveç - Azərbaycan qarşılaşması noyabrın 19-da Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayacaq.

