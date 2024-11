BRİKS vahid valyuta yaradır? - Peskov açıqladı

BRİKS çərçivəsində vahid valyutanın yaradılması hazırda mümkün deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O, paytaxt Moskvada keçirilən “İnformasiya” forumundakı çıxışında bildirib ki, Kazandakı BRİKS Liderlər Zirvə Toplantısı çox məhsuldar keçib. Zirvədə maliyyə və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığın da gündəmdə olduğuna diqqət çəkən Peskov, iclasda BRİKS çərçivəsində vahid valyutanın yaradılması ilə bağlı danışıq aparılmadığını ifadə edib.

Bütün ölkələrin alternativ ödəniş sisteminin qurulması ilə bağlı əməkdaşlığa hələ hazır olmadığını bildirən Peskovun sözlərinə görə, dövlətlər ABŞ dollarından və SWIFT ödəniş sistemindən siyasi alət kimi istifadə edilə biləcəyini də anlayırlar.

