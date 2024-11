UEFA Avropa Liqasının Liqa Mərhələsinin 4-cü turunda Türkiyənin "Beşiktaş" və İsveçin "Malmö" komandaları qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Beşiktaş" "Malmö"yə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

"Beşiktaş" bu qələbədən sonra xallarının sayını 6-ya çatdıraraq turnir cədvəlində 14-cü yerdə qərarlaşıb. "Malmö" 3 xalla 26-cı yerdədir.

