Məşhur aktyor ABŞ-dan köçür

Tarixin ən yaxşı aktyorlarından biri hesab edilən amerikalı Riçard Gir ABŞ-dakı evini satışa çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur aktyor Amerikadan köçmək istəyir. Aktyor İspaniyaya köçəcəyini açıqlayıb. Bildirilib ki, aktyor Konnektikutda dəyəri təxminən 11 milyon dollar olan malikanəsini satışa çıxarıb. Bildirilir ki, Gir 2022-ci ildə malikanəsini 10,8 milyon dollara alıb və həyat yoldaşı Alejandra Silva və iki uşağı ilə orada yaşayır. 1938-ci ildə inşa edilən 32 hektarlıq evdə 11 vanna otağı, 3 qonaq otağı və hovuzu var. Girin Nyu Yorkda da evi var.

Gir Silva ilə 2014-cü ildə İtaliyanın Pozitano şəhərində tanış olub. Məşhur cütlük 2018-ci ildə ailə həyatı qurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.