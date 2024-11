Türkiyənin Elazığ vilayətində 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarəolunması Agentliyi (AFAD) yayıb.

Məlumata əsasən, yeraltı təkanlar 16,22 km dərinlikdə qeydə alınıb. Zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya insan tələfatı ilə bağlı məlumat verilməyib.

Hazırda bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri artırılıb və ətraf ərazilərdə də təkanlar hiss edilib.

