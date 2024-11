"Qarabağ" dünya klublarının reytinq siyasında 12 pillə geriləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) məlumat yayıb.

Azərbaycan çempionu 507 komandanın olduğu cədvəldə 167,25 xalla 72-ci yerdə qərarlaşıb. Ağdam təmsilçisi oktyabrda 8 pillə geriləmişdi.

18 mövqe itirən "Zirə" (94,25 xal) 219-cudur. 12 sıra aşağı düşən "Sabah" (59,50 xal) isə 423-cü ola bilib.

Qeyd edək ki, siyahıya 414 xalla İspaniyanın "Real" klubu başçılıq edir.

