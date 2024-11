Azərbaycanla Ermənistanın şərti sərhədindən yeni görüntü - VİDEO

Azərbaycanla Ermənistanın şərti sərhədindən yeni görüntülər yayılıb.

Belə ki, "Tejdar" dağının ətəyində yerləşən Kərki adlı kənd 34 ildən çoxdur işğal altındadır.

Olduqca strateji ərazidə yerləşən bu kəndi Qarabağ münaqişəsindən sonra ermənilər işğal ediblər. Öz yurdundan qovulan Kərki camaatı onlar üçün salınan Yeni Kərki kəndində yaşayır.

Azərbaycan işğalda və eksklavda qalan bütün kəndlərin geri qaytarılmalı olduğunu deyir. Ermənilər onlardan hələ ki yalnız Qazaxın 4 kəndini qaytarıblar. Qazaxın eksklavda olan digər 3 kəndi, eləcə də Naxçıvanın Kərki kəndi isə müzakirə mərhələsindədir.

Mövzu ilə bağlı "İTV Xəbər Yekun" süjet hazırlayıb.

Həmin süjeti təqdim edirik:

