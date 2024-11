Vinisiusun transfer qiyməti açıqlandı - Onu istəyən bu qədər ödəməlidir

"Real Madrid" braziliyalı futbolçu Vinisius Juniorla bağlı transfer təklifi alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ braziliyalı ulduz üçün “Real Madrid”ə 250 milyon avrodan çox pul təklif edib. “Foot Mercato”da çıxan xəbərə görə, “Real” təklifi nəzərdən keçirməyib. Xəbərdə deyilir ki, "Real Madrid" bu təklifi rədd edib və ulduz futbolçunun 1 milyard avroluq sərbəst qalma məbləğindən aşağı təkliflərin nəzərdən keçirilməyəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı İnvestisiya Fondunun Vinisius Juniora 1 milyard avro qazanacağı müqavilə təklif etdiyi irəli sürülüb. Təklifdə Ərəbistanı İnvestisiya Fondunun transfer üçün “Real”a nə qədər pul təklif etdiyi açıqlanmayıb.

