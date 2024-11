Noyabrın 28-də Mərkəzi Bankda (AMB) növbəti valyuta hərracı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, hərracda tələb 80,1 milyon dollar təşkil edib və tam təmin olunub. Hərracda manatın ortaçəkili məzənnəsi 1,7000 səviyyəsində formalaşıb.

