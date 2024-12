Seysmik Mühafizə Xidməti Ermənistan ərazisində 3,4 maqnitudada zəlzələ qeydə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin Xilasetmə Xidmətin məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yeraltı təkanların episentri Lori vilayətinin Stepanavan şəhərindən 11 kilometr cənub-qərbdə, zəlzələ ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.