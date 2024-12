Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 30-na keçən gecə Sumqayıtda 23 yaşlı qız dəm qazından boğulub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən bildirir ki, bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirən Mehriban İsmayılova “Mado” restoranlar şəbəkəsində aşpaz işləyirmiş.

Qeyd edək ki, M.İsmayılova hamam otağında ölü halda tapılıb.

Onun fotolarını təqdim edirik:

