Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Paris Müqəddəs Məryəm kilsəsinin açılış mərasimində iştirak etmək üçün Parisə yola düşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

2019-cu ildə baş verən yanğından sonra bərpa edilmiş Paris Müqəddəs Məryəm Kilsəsinin geniş açılış mərasimi təxminən 40 dövlət və hökumət başçısının iştirakı ilə keçiriləcək.

Mərasimdə ABŞ-nin yeni seçilmiş Prezidenti Donald Tramp da iştirak edəcək.

