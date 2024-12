Türkiyə Superliqasında "Fənərbağça" "Beşiktaş"la derbidə meydanı məğlub tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Superliqasının XV turunda baş tutan qarşılaşma "qara qartallar"ın 1:0 qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Oyunda yeganə qolun sahibi Aleks-Oksleyd Çamberlayn 73-cü dəqiqədə fərqlənib.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 25-ə çatdıran "Beşiktaş" dördüncü pillədə qərarlaşıb. "Fənərbağça" 32 xalla ikinci sıradadır.

