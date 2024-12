Xəbər veriyimiz kimi, Suriya Prezidenti Bəşər Əsədin Suriya xalqına və beynəlxalq aləmə yerli vaxtla saat 20:00-da müraciəti olacaqdı.

Metbuat.az bildirir ki, Suriya Prezidenti Bəşər Əsədin xalqa müraciəti baş tutmayıb. Onun əvəzinə Suriya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının spikeri televiziya vasitəsilə çıxış edib.

Spiker Suriyanın təslim olmayacağını və mübarizəni davam etdirəcəyini deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.