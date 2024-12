“Hizbullah” hərəkatı bütün qüvvələrini Suriyadan çıxarıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” mənbələrə istinadən yazıb.

Bildirilir ki, şənbə günü üsyançı qruplar paytaxt Dəməşqə yaxınlaşarkən “Hizbullah” bütün qüvvələrini Suriyadan çıxarıb.

