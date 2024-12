AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Frank De Bleker UEFA-dan təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, belçikalı keçmiş referi Avropa Liqasının əsas mərhələsində İsveçdə “Malmö” ilə Türkiyənin “Qalatasaray” komandası arasında keçiriləcək VI tur oyununun hakim-inspektoru olacaq.

Dekabrın 12-də oynanılacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq. Matçın hakimlər briqadası hələ açıqlanmayıb.

