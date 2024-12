Anar Məmmədov vəzifəsindən azad olundu - FOTO

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavini Anar Məmmədov vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az editor.az-a istinadən xəbər verir ki, Anar Məmmədovun işdən çıxarılmasına bağçalara, məktəblərə direktor, direktor müavini təyin edilməsinin müsahibə mərhələsində yol verdiyi nöqsanlar səbəb olub.

Mənbə iddia edir ki, Anar Məmmədov müsahibələr vaxtı müəllimlərə münasibətdə göstərdiyi adekvat olmayan yanaşma kütləvi etiraz doğurub və onun vəzifəsini itirməsi ilə nəticələnib.

Bu gün Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin mətbuat xidməti rəsmi şəkildə xəbəri təsdiqləyib. Qeyd edilib ki, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavini Anar Məmmədov ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə müddəti bitdiyinə görə xitam verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.