Ardanı sərt danladı, qəzəbləndi - Oyundan sonra nələr baş verib?

“Real Madrid”in səfərdə "Jirona"nı 3-0 hesabı ilə məlub etdiyi matçda Arda Gülerlə bağlı epizodlar gündəm olmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cude Bellinghem Ardanı rəqibə təzyiq etmədiyi üçün sərt tənqid etmişdi. Həmçinin, baş məşqçi Karlo Ançelottinin Ardaya sərt formada təlimatlar verdiyi müşahidə edilmişdi. Məlumata görə, Ardanın mövsümdə ilk qoluna imza atdığı oyundan sonra Luka Modriç Arda ilə söhbət edib. Modriç oyuna görə Ardanı təbrik edib və ona, “Hələ gəncsən, amma qolların və ötürmələrinlə fərqlənirsən” - deyib. Modriç paltardəyişmə otağında Ardanı tərifləyib.

Qeyd edək ki, oyundan sonra baş məşqçi Karlo Ançelotti Arda barədə, “O, ilk hissədə çox çalışdı, amma uğur qazana bilmədi. İkinci hissədə əla qol vurdu. Onun işini xüsusilə vurğulayıram. O, çox qaçır və komandaya kömək edir” - deyə bildirmişdi.

