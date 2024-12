Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda "Sabah" "Sərhədçi"yə qalib gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, A qrupunun oyununda "bayquşlar" 67:64 hesablı qələbə qazanıb.

Qeyd edək ki, günün ilk matçında "Naxçıvan" "Neftçi"ni 83:72 hesabı ilə üstələyib.

Turun digər qarşılaşmaları 11, 13 və 14 dekabrda gerçəkləşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.