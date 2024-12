Türkiyənin "Qalatasaray" klubu 22 yaşlı müdafiəçisi Metehan Baltacı ilə müqaviləni uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "sarı-qırmızı" klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, futbolçu Metehan Baltacı ilə müqaviləni 2027-2028 mövsümünün sonuna qədər uzadılıb.

Qeyd edək ki, cari mövsüm 7 oyunda "Qalatasaray" formasını geyinən Metehan Baltacı 1 asistlə yadda qalıb.

