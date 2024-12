2025-ci il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı, martın 30, 31-i Ramazan bayramı, iyunun 6, 7-si Qurban bayramı günləri müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.

Nəzərdə tutulan günlər iş günü hesab edilmir.

