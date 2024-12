Milli Məclisdə yeni təyinat olub.

Metbuat.az modern.az-a istinadla xəbər verir ki, Milli Məclis sədrinin müavininə köməkçi təyin edilib.

Sözügedən vəzifəyə Hasil Tağızadə gətirilib.

O, Milli Məclisin sədrinin müavini Musa Qasımlının köməkçisi vəzifəsində çalışacaq.

