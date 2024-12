Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri real ifadədə 12,5% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

Dövr ərzində göstərilən xidmətlərin dəyəri 3 188,7 milyon manat təşkil edib ki, onun da 71,9%-i əhali tərəfindən istehlak olunub.

Xidmətlərdən əldə edilən gəlirin 35,3%-i və ya 1125,9 milyon manatı mobil telefon rabitəsi sahəsində formalaşıb.

