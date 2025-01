​Kəmaləddin Heydərov da onları təltif etdi

2024-cü ilin dekabrın 25-də “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı-Qroznı istiqamətində uçan təyyarəsinin Qazaxıstanın Aktau Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığında qəzaya uğraması ilə əlaqədar aparılan qəza-xilasetmə əməliyyatında iştirak etmiş Qazaxıstan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov tərəfindən təltif olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirin imzaladığı müvafiq əmrə uyğun olaraq adları aşağıda göstərilən qazaxıstanlı xilasedicilər "Əməkdaşlığa görə" döş nişanı ilə təltif ediliblər:

- Seytalin Azamat Serikoviç

- Aminov Timur Vladimiroviç

- Aydarov Kani Manapoviç

- Karayev Sayasat Musayeviç

- Kenjeqaliyev Majit Serikbayeviç

- Kulxanov Azımbek Şındauletoviç

- Kuzembayev Erbol Axmetoviç

- Mendibayev Naurızbek Erlanulı

- Nuqumanov Ardak Koyşibekoviç

- Tleuberqenova Ayman Mınbayevna

