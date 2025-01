Yamalın "Real"la bağlı davranışı gündəm oldu - VİDEO

“Barselona”nın futbolçusu Lamine Yamalın davranışı diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu İspaniya Superkubokunun final oyunundan sonra “Real Madrid” forması ilə ona yaxınlaşan azyaşlıya səmimi münasibət bəsləyib. Foto çəkilişi zamanı Yamalın azyaşlının üzərindəki formada “Real” loqosunu əliylə bağlaması diqqət çəkib. Məlumata görə, Yamal bunu komanda yoldaşı Robert Levandovskinin xəbərdarlığından sonra edib.

Qeyd edək ki, İspaniya Superkubokunun final oyununda “Barselona” Real Madrid”i 5-2 hesabı ilə məğlub edib.

