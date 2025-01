ABŞ-nin 47-ci prezidenti Donald Tramp andiçmə mərasimi zamanı bir sıra vədlər verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, ABŞ Panama kanalına nəzarəti bərpa edəcək. Trampın iddiasına görə, kanal Çinin nəzarəti altındadır.

Qeyd edək ki, Donald Tramp Danimarkanın nəzarətində olan Qrenlandiyanın da ABŞ-nin nəzarətinə keçməli olduğunu ifadə etmişdi.

