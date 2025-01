AFFA “Turan Tovuz”u böyük məbləğdə cərimələdi

AFFA İntizam Komitəsinin növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, iclasda Misli Premyer Liqasının XIX turunda qeydə alınan qayda pozuntularına hüquqi qiymət verilib.

“Kəpəz” – “Turan Tovuz” qarşılaşmasında Tovuz təmsilçisi 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığına görə klub 700 manat cərimələnib. Bundan başqa, azarkeşlərin meydançaya kənar əşyalar atması, hakimlərin və rəqib komandanın ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirməsi və pirotexniki vasitədən istifadə etməsi klubu əlavə 3300 manat xərcə salıb.

“Neftçi” – “Sabah” oyununda isə meydançaya kənar şəxs daxil olduğuna görə ev sahibi komanda 800 manat cərimə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.