ABŞ sərhədə hərbi qüvvə göndərir

ABŞ Meksika sərhədində təhlükəsizliyi artırmaq üçün bölgəyə əlavə 1500 əsgər göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Robert Salesses ölkənin cənub sərhədinə dəstək üçün göndəriləcək əlavə ABŞ əsgərləri ilə bağlı qərarı açıqlayıb. Salesses, sərhədə əlavə hava kəşfiyyatı, müşahidə və dəstək personalının təyin edilə biləcəyini və məqsədin bir çox əlavə sərhəd tətbiqi hazırlamaq olduğunu bildirib. O, Texas ştatının San Dieqo və El Paso şəhərlərində Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi tərəfindən saxlanılan 5000-dən çox insanın deportasiyasına dəstək veriləcəyini də qeyd edib. Açıqlamada deyilir ki, Müdafiə Nazirliyi Milli Təhlükəsizlik Departamenti, federal agentliklər və dövlət tərəfdaşları ilə birlikdə sərhədlərdəki təhdidləri həll etmək üçün əlavə proqramlar hazırlayacaq və icra edəcək.

Qeyd edək ki, Donald Trampın Meksika sərhədinə 10 min əlavə əsgər göndərəcəyi barədə iddialar dərc edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.