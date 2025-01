İtaliya A Seriyasında "Milan" "Parma"nı 3:2 hesabla məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Milan" 90-cı dəqiqədən sonra geridönüş edərək "Parma" ilə oyunu 1:2-dən 3:2-yə çevirib və qələbə qazanıb.

"Milan"ın baş məşqçisi Serjiu Konseysau oyundan sonra kapitanı Davide Kalabrianı döymək üçün futbolçunun üstünə şığıyıb. Futbolçular baş məşqçini və futbolçunu sakitləşdirərək, bir-birindən ayırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.