“Bakı Metropoliteni” QSC-nin vəfat edən keçmiş rəisi Tağı Əhmədovun qəbirüstü abidəsi hazırlanıb.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, Əhmədovun qəbirüstü abidəsi bahalı Ukrayna daşından hazırlanıb.

"Tolkovski" adlanan mərmər növündən hazırlanan abidənin təxmini qiyməti 25 min manatdır.

Qeyd edək ki, Tağı Əhmədov 1998-2014-cü illərdə "Bakı Metropoliteni"nin rəisi vəzifələrində çalışıb. O, uzun sürən xəstəlikdən sonra ötən ilin 18 oktyabr tarixində vəfat edib. Bakıda dəfn edilib.

