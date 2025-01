"Qarabağ" azarkeşlərinə müraciət etdi

"Qarabağ" Avropa Liqasının Liqa mərhələsində "Olimpiakos"a (Yunanıstan) qarşı səfərdə keçirəcəkləri matçla əlaqədar azarkeşlərinə müraciət edib.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, müraciətdə bildirilib ki, matçı "Stadio Georgios Karaiskakis" stadionunda izləmək və komandanı dəstəkləmək istəyən azarkeşlər üçün ayrılmış vauçerlər bu gündən etibarən iTicket.az-da onlayn şəkildə satışa çıxarılacaq. Azarkeşlər əldə etdikləri vauçerləri oyun günü saat 19:00-dan 21:00-a kimi "Stadio Georgios Karaiskakis" stadionunun 27-ci sektorunun qarşısına yaxınlaşaraq biletə dəyişməlidir. Biletlərin qiyməti 50 AZN-dir.

Vauçerlər yalnız iTicket.az-da satışda olacaq. Stadionda vauçerlərin və biletlərin satışı olmayacaq. Vauçerləri əldə edən şəxslər vauçerləri biletə dəyişərkən şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd üzərində olmalıdır. Vauçeri əldə edən azarkeş şəxsi məlumatları şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə olduğu kimi doldurmalıdır.

Qeyd edək ki, “Olimpiakos" - “Qarabağ” oyunu yanvarın 30-u yerli vaxtla saat 22:00-da start götürəcək.

