Ronaldo "Real"a qayıda biləcəyini açıqladı

"Əl-Nəssr"in futbolçusu peşəkar karyerasını yekunlaşdırandan sonra görəcəyi işlər barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo “Real Madrid”ə qayıda biləcəyini ifadə edib. Futbolçunun sözlərinə görə, “Real”da futbol oynadığı vaxtlar onun karyerasının ən xoşbəxt vaxtları olub. Ronaldo, ““Real Madridə qayıdıram? Karyeramı bitirdikdən sonra nəsə ola bilər” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo 2009-2018-ci illər arasında "Real Madrid"də çıxış edib. O, “Real”da bir sıra tarixi uğurlara imza atıb.

