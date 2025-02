Çin Trampın Panama kanalı barədə iddialarına reaksiya verdi

ABŞ Prezidenti Donald Trampın Çinin Panama kanalına nəzarət etməsi barədə iddiası əsassızdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Fu Konq belə açıqlama verib. O, Panama kanalının çinlilər tərəfindən idarə edilməsi iddialarını təkzib edib. Çinli diplomat Pekinin Panama kanalı ilə əlaqəsinin olmadığını qeyd edib. Jurnalistlərin ABŞ-Çin münasibətləri ilə bağlı suallarını cavablandıran Fu, Trampın iddiasını rədd edərək, “Məncə, Çinə qarşı bu ittiham tamamilə əsassızdır. Çin heç vaxt kanalın işlərinə qarışmayıb. Çin Panamanın kanal üzərindəki suverenliyinə hörmət edir və kanalı daimi, neytral beynəlxalq keçid kimi tanıyır" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Donald Tramp Panama kanalının Çinin nəzarətində olduğunu irəli sürərək, bunun ABŞ-nin maraqlarına ziddi olduğunu ifadə edib.

