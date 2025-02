Fevralın 4-ü saat 16:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda, bəzi rayonlarda cənub-qərb küləyi əsir.

Belə ki, sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq küləyin sürəti arabir Qobustanda 20 m/s, Kəlbəcərdə 18 m/s, Bakıda və Abşeron yarımadasında 16 m/s-dək güclənib.

