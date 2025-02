Alimlər qocalmanı ləngidən vasitəni açıqladı

Alimlərin apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Omeqa-3-ün müntəzəm qəbulu bioloji qocalmanı ləngidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Harvard universiteti və Sürix universitetinin tədqiqatçılarının da daxil olduğu beynəlxalq elmi qrup araşdırma aparıb. 3 illik araşdırmada 777 yaşlı isveçrəli iştirak edib. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, gündə bir qram Omeqa-3 vitamini qəbul edən insanlarda bioloji qocalma, qəbul etməyənlərlə müqayisədə azalıb. Alimlər D vitamini əlavələri qəbul edən və həftədə ən az 3 dəfə 30 dəqiqə idman edən insanların daha çox fayda əldə etdiyinə diqqət çəkiblər. Digər tərəfdən, tədqiqatçılar Omega-3 ehtiva edən pəhrizlərin faydalı olduğunu ortaya qoyublar.

Araşdırmanın nəticələri Nature Aging jurnalında dərc olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.