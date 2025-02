Türkiyə nəhəngindən ilin transferi - Dostu araya girdi

"Qalatasaray" böyük transfer həyata keçirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə nəhəngi “Mançester Siti”nin futbolçusu Kevin De Bruyneni transfer etmək üçün hərəkətə keçib. “Fanatik” qəzetinin məlumatına görə, De Bruynenin transferini həyata keçirmək asan məsələ deyil. Futbolçunu transfer etmək üçün böyük büdcə tələb olunur. Təcrübəli futbolçunun təkcə imza haqqı üçün 10 milyon avro tələb etdiyi bildirilir. İddia edilir ki, "Qalatasaray" transferi reallaşdırmaq və futbolçunu razı salmaq üçün onun Belçika millisində birgə oynadığı Mertensdən istfadə edir.

Qeyd edək ki, Kevin De Bruynenin mövsümün sonunda “Mançester Siti”dən ayrılaraq MLS klubuna keçəcəyi barədə iddialar dərc edilmişdi.

