Bürclərin uğurlu və uğursuz günləri açıqlandı

10-17 fevral tarixlərinin həftəlik bürc pronozları açıqlanıb.

Metbuat.az Bakuplus.az-a istinadən həmin proqnozları təqdim edir.

Qoç bürcü

Bu həftə nikbinliyiniz gecə saatlarında soyuducunuzun qapısını açanda ətrafa yayılan işıq qədər parlaq olacaq. Siz problemlərin həlli yolunu çox asanlıqla tapacaqsınız. İş yerində marafon təşkil etməməyə çalışın – həmkarlarınız uzun müddətdir mükafatlarının əllərindən siz tərəfindən alınacağından narahatdırlar.

Uğurlu gününüz – 10 və 12 fevral

Uğursuz gününüz- 15 fevral

Buğa bürcü

İnanılmaz dərəcədə uğurlu bir həftə keçirəcəksiniz. Ulduzlar qarşı tərəfin maraqlarını unutmamağı məsləhət görmür. Sevdiklərinizlə münasibətləriniz gündəlik səhər yeməyiniz qədər güclü olacaq. Əsas odur ki, iş yerində “piroq partisi” təşkil etmək üçün plan qurmağa çalışmayın. Ciddi olun, ofisdə belə “vayb” düzgün deyil..

Uğurlu gününüz – 11 və 15 fevral

Uğursuz gününüz- 16 fevral

Əkizlər bürcü

Bu həftə açarlar üçün sonsuz axtarışla mübarizə aparmalı, ya da sadəcə yenilərini almalısınız. Sevgi məsələlərində isə salfetlərə şəkil çəkən qeyri-adi rəssam kimi olacaqsınız — bir az qəribə, amma səmimi. Axşamlar daha çox istirahət etməyə çalışın, yoxsa yuxulu ulduz olma riskiniz var.

Uğurlu gününüz – 12 və 13 fevral

Uğursuz gününüz- 15 fevral

Xərçəng bürcü

Bütün həftə romantik bir film kimi olacaq: nahar üçün nə alacağınızı seçməyiniz lazım olan an gələnə qədər hər şey mükəmməldir. Diqqətli olun: hissləriniz o qədər parlaq olacaq ki, emosiyalarınız orbitdən görünəcək. Sevgi axtaranlar isə mütləq görüşə çıxmağa çalışmalıdırlar. Bəxtinizə inanın.

Uğurlu gününüz – 11 və 13 fevral

Uğursuz gününüz – 12 fevral

Şir bürcü

Bu həftə Şirlər üçün astroloji vəziyyət əlverişli və bərabər olacaq. İndi vacib sual vermək, istəklərinizi kiməsə bildirmək və ya sorğu hazırlamaq üçün əla vaxtdır.

Bəri başdan yeni və sevindirici xəbərlərə hazır olun. Dara düşən simsarlarınıza, dostlarınıza yardım əlinizi uzadın. Hər kəsin sizə sevgi barədə məsləhətlər verməsinə hazır olun.

Uğurlu gününüz – 15 və 16 fevral

Uğursuz gününüz- 13 fevral

Qız bürcü

Bu həftə planlarınızda diqqətli olun – xüsusən də mətbəxlə əlaqəlidirsə. Partnyorunuza ultimatum verməkdən çəkinin. Qarşılıqlı faydalı həllər tapmaq üçün güzəştə getməkdən çəkinməyin. Ən yaxşı silahınız yumordur (xüsusən də özünüzə gülmək bacarığı).

Uğurlu gününüz – 13 və 16 fevral

Uğursuz gününüz- 11 fevral

Tərəzi bürcü

Bu həftə Tərəzi üçün hadisələrlə kifayət qədər zəngin olacaq. Bürcünüzün nümayəndələri yaxın gələcəyə təsir edəcək qərarlar qəbul etməli və yaxın adamlara kömək etməli olacaqlar. Hadisələrin ortasında özünü unutmaq asandır, amma ulduzlar yenə də sizi buna qarşı xəbərdar edir. Bədəninizdə xoşagəlməz simptomların olub-olmadığını yoxlamaq və istirahətə diqqət yetirmək üçün bir az boş vaxt ayırın.

Uğurlu gününüz – 10 və 16 fevral

Uğursuz gününüz- 14 fevral

Əqrəb bürcü

Bu həftə ailə qayğıları Əqrəblər üçün prioritet olacaq. Daha yaxından araşdırdıqda məlum olacaq ki, nədənsə əvvəllər diqqət etmədiyiniz çox şey var. Ev işləri aktiv ünsiyyətlə qarışacaq. Əhəmiyyətini sübut etmək istəyi həftə boyu sizi tərk etməyəcək. Bu səylərin enerji itkisi olmadığından əmin olun. Bədənə istirahət etmək imkanı verilməlidir.

Uğurlu gününüz – 13 və 16 fevral

Uğursuz gününüz- 15 fevral

Oxatan bürcü

Bu həftə bir çox Oxatan təxirə salınan işləri yerinə yetirməli olacaqlar. Enerji ehtiyatlarınız kifayət qədər yüksək olacaq ki, boş dayanmağın mənası yoxdur. Qarşıdakı günləri maksimum fayda ilə keçirmək şəxsi məkanınızı təşkil etmək, düşüncələrinizi nizamlamaq və yaxınlarınızla münasibətləri gücləndirmək deməkdir. Həftənin ortalarında ailə vəziyyətiniz sabitləşəcək.

Uğurlu gününüz – 11 və 14 fevral

Uğursuz gününüz- 12 fevral

Oğlaq bürcü

Bu həftə məqsədlərinizə doğru irəliləmək üçün güc və qərar tapacaqsınız. İşlərdə daha diqqətli və intizamlı olacaqsınız, lakin bəzən detallara çox fokuslanmaq sizi yoracaq. Sevgi məsələlərində isə, daha açıq və dürüst olmaq faydalı olacaq. Hisslərinizi gizlətmək, yalnız qarışıqlığa səbəb ola bilər. Sosial münasibətlərdə, yaxın dostlarınızla zaman keçirmək əhvalınızı yaxşılaşdıracaq.

Uğurlu gününüz – 14 və 16 fevral

Uğursuz gününüz- 10 fevral

Dolça bürcü

Bu həftənin əvvəlində Dolça bürcü üçün artıq ört-basdır olunanların altından son xətt çəkmək faydalı olacaq. Yığılmış təcrübəni öyrənin, səhvlərin nəyə səbəb olduğunu düşünün. Fəaliyyəti artırmaq imkanı olduqda, yaxın gələcəkdə hansı vəzifələrin sizin üçün aktual olacağını müəyyənləşdirin. Bunu aradan qaldırmağın ən yaxşı yolu yumor və ya ünsiyyətdir. Komediyaya baxın, hekayələrlə dostunuza zəng edin.

Uğurlu gününüz – 13 və 15 fevral

Uğursuz gününüz- 11 fevral

Balıqlar bürcü

Bu həftə Balıqları qeyri-ciddi ideyaların bolluğu gözləyə bilər. Kənardan kömək almadan edə biləcəyiniz işlərə diqqət yetirin. Nə olursa olsun, cümə gününün əvvəlinə qədər bu dövrün astroloji vəziyyəti Balıqlar üçün əlverişlidir. Həftənin sonunda bir çox Balıq dost və ya qohumlarla ünsiyyətdə gərginlik yaşaya bilər. Sizi haqlı olduqlarına inandırmağa çalışacaqlar və ya bir növ mənəviyyatla təqib edəcəklər.

Uğurlu gününüz – 10 və 11 fevral

Uğursuz gününüz- 14 fevral

