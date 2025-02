Ulduz futbolçu Türkiyəyə transfer ola bilər - Adı heyətdən çıxarıldı

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Əhli” klubunda çıxış edən braziliyalı ulduz futbolçu Roberto Firmino maraqlı vəziyyətlə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl-Əhli” mövsümün fasiləsindən sonra yenilənmiş heyətin siyahısını təqdim edib və Firminonun heyətə daxil edilməməsi maraqla qarşılanıb. Bildirilir ki, klub braziliyalı oyunçu Qaleno ilə müqavilə imzalayıb və onun adı Firminonun yerinə yazılıb. Qeyd edək ki, Səudiyyə klublarına 10 əcnəbi futbolçunun meydana çıxmasına icazə verilir. Riyad Mahrez və İvan Toney qeydiyyatdan keçsə də, Firmino heyətə daxil edilməyib. Məlumata görə, “Liverpul”un keçmiş futbolçusu Pro Liqada oynaya bilməsə də, Çempionlar Liqasında çıxış edə bilər. “Əl-Əhli” turnirin pley-off mərhələsinə yüksəlib.

Türkiyə mediasının məlumatına görə, futbolçu klubdan ayrılmaq istəsə onun üçün əsas seçim hazırda transfer pəncərəsi açıq olduğuna görə Türkiyə çempionatı ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.