Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Şuşaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

“Şuşanın ucsuz-bucaqsız, səmaya çatan dağları”, - paylaşımda qeyd olunub.

