Bu avtomobillərin ehtiyat hissələri tapılmır

Azərbaycanda Çin istehsalı olan avtomobillərə artan tələbat müşahidə olunur. Çin avtomobilləri, xüsusilə "BYD", "Changan" kimi markalar həm yerli bazarda, həm də fərqli avtomobil seqmentlərində istehlakçıların marağını cəlb edir. Bəs bu avtomobillərin keyfiyyəti ustalar tərəfindən necə dəyərləndirilir?

Avtomobil ustası Fərzalı Mirzəyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Çin istehsalı avtomobillərin keyfiyyəti ilə bağlı fikirlər qarışıqdır:

“Çin maşınlarını ekonomluq və ucuzluq baxımından tərifləyənlər də çoxdur. 50 min manata iki ədəd “BYD” almaq mümkündür. Hətta ustalar da qeyd edir ki, bu maşınların ehtiyat hissələri ucuzdur. Ancaq bəzi Çin avtomobilləri var ki, ehtiyat hissələri Azərbaycanda tapılmır. Təbii ki, burada modeldən asılı olaraq müəyyən fərqliliklər yaranır. Məsələn, “BYD” çox zəifdir, o, qəza baş versə, çox pis əzilir. “Changan” isə “BYD”dən nisbətən daha yaxşıdır, amma onun da ehtiyat hissələrinin tapılmasında çətinliklər yaranır. Ümumiyyətlə, yeni maşınların çoxu Azərbaycana gəlir, amma onların ehtiyat hissələri gəlmir, çünki tələbat azdır. Kimsə gətirib satarsa da, qiyməti olduqca baha olur”.

Usta qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanda ən dözümlü maşınlar “Hyundai”, “Toyota” və “Kia”dır və onlara olan tələbat üstünlük təşkil edir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.