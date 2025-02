Prezident bu şəxsləri təltif etdi - ADLAR

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsaəsn, xidməti vəzifələrini və qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Babayev Azər Ələddin oğlu – polkovnik

Qasımov Elnur Əhməd oğlu – polkovnik

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Qayqiyev Şamil Mahama oğlu – mayor.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.