"Heç vaxt İranın nüvə silahı ola bilməz".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marko Rubio İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə Qüdsdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, hər bir terror qruplaşmasının, hər zorakılıq aktının, sabitliyi pozan hər bir fəaliyyətin, bu regionu vətəni adlandıran milyonlarla insanın sülh və sabitliyi təhdid edən hər şeyin arxasında İran dayanır.

